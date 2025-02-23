В Incider пройдёт благотворительная встреча для помощи хвостатым. В программе: – выступление представителей благотворительных фондов; – полезные советы от грумера-кинолога; – выставка-продажа товаров от партнёров; – благотворительное бинго и розыгрыш призов. Стоимость участия – 500 рублей; – подарки всем гостям. Мероприятие проводится с целью поддержки благотворительных фондов. Все вырученные деньги будут переданы в фонды. Партнёры мероприятия – небезразличные друзья: Muzzle Groom Бережный уход для твоего питомца в эстетичном груминг-салоне в центре Новосибирска. Сеть кофеен-кондитерских I Dolci I Dolci – это 4 филиала, выполненных в итальянском стиле в концепции семейного ресторана. Гончарная мастерская «В горошек». Уютное, творческое пространство, куда приходят отвлечься от суеты, отдохнуть душой, создать авторское изделие своими руками. Своих любимых хвостатых, конечно же, можно брать с собой.