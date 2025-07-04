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Дэн Барнетт & трио Дмитрия Сабурова
Гастрокорт, улица Мичурина, 12
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Бесплатно
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Концерты
Про событие
Джазовый концерт Дэна Барнетта (Австралия) и трио Дмитрия Сабурова. Музыканты исполнят несколько прекрасных бразильских босса-нов и трогательных баллад, многие из которых Дэн играет на настоящих морских раковинах, а также несколько джазовых стандартов от величайших композиторов жанра. Вход свободный.
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