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Дэн Барнетт & трио Дмитрия Сабурова

Гастрокорт, улица Мичурина, 12

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Бесплатно
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Концерты

Про событие

Джазовый концерт Дэна Барнетта (Австралия) и трио Дмитрия Сабурова. Музыканты исполнят несколько прекрасных бразильских босса-нов и трогательных баллад, многие из которых Дэн играет на настоящих морских раковинах, а также несколько джазовых стандартов от величайших композиторов жанра. Вход свободный.

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Комментарии

А
Аноним
4 июля 2025, 12:21

Точняк

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