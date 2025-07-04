Джазовый концерт Дэна Барнетта (Австралия) и трио Дмитрия Сабурова. Музыканты исполнят несколько прекрасных бразильских босса-нов и трогательных баллад, многие из которых Дэн играет на настоящих морских раковинах, а также несколько джазовых стандартов от величайших композиторов жанра. Вход свободный.