Cosmo party: Эволюция x Space walk
Депутатская улица, 46
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от 199₽ до 349₽
Возраст 12+
Вечеринки
Про событие
Масштабная серия вечеринок, посвященная Дню космонавтики. На мероприятии тебя ждёт: — Тематическая фото-зона. — Атмосфера невесомости при входе на танцпол. — Современная музыка от лучших DJ’ев Новосибирска.
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