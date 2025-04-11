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Cosmo party: Эволюция x Space walk

Депутатская улица, 46

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от 199₽ до 349₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Масштабная серия вечеринок, посвященная Дню космонавтики. На мероприятии тебя ждёт: — Тематическая фото-зона. — Атмосфера невесомости при входе на танцпол. — Современная музыка от лучших DJ’ев Новосибирска.

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