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Cold Blooded Murder

Клуб Уzдечка, улица Крылова, 26

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Завершение:

от 900₽ до 2300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Выплесни всю свою ярость и агрессию на хоррор-шоу настоящего зла. Cold Blooded Murder — это насыщенные ужасом и жестокостью текста зубодробительные риффы. Тебя ждут жирные брейкдауны, втаптывающие в пол, и нереальная энергетика. Культовому альбому «357» от Cold Blooded Murder в этом году исполняется 10 лет. В связи с этим событием команда отправилась в тур по городам России.

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