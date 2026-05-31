Музыка из культовых фильмов
Сплетни Бар, Красный проспект, 50
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Про событие
Знакомые мелодии из культовых фильмов и сериалов прозвучат в стильных джазовых аранжировках. Это музыка, которую приятно слушать — даже если ты просто хочешь хорошо провести вечер. Ты услышишь песни, которые знаешь наизусть с самого детства: незабываемые композиции из любимых старых фильмов, сериалов и советских мультфильмов. Те песни, которым ты не сможете не подпевать.
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