День бармена в стиле «Острых козырьков». В программе вечера: — Живая музыка от группы «Ванхельсинг» — DJ set — Танцы до утра. Забронировать столик можно по телефону или на сайте. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пятницу и субботу столы бронируются на основе депозита: Зона с диванами — 5000-6000 рублей Стол со стульями — 4000 рублей