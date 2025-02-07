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Чисто Ирландское упийство

Советская улица, 18

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

День бармена в стиле «Острых козырьков». В программе вечера: — Живая музыка от группы «Ванхельсинг» — DJ set — Танцы до утра. Забронировать столик можно по телефону или на сайте. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пятницу и субботу столы бронируются на основе депозита: Зона с диванами — 5000-6000 рублей Стол со стульями — 4000 рублей

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