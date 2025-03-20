Ребята из мастерской «ReLife» покажут, как продлить жизнь электронике, и научат тебя паять — ведь это экологично. Если вдруг у тебя нет своей сломанной техники, не переживай — будет что починить и даже забрать с собой! Если у тебя есть устройства, нуждающиеся в починке, приноси их с собой. Главное, предупреди организаторов, что планируешь взять с собой на мастер-класс. Все материалы включены в стоимость. На мастер-класс необходимо заранее зарегистрироваться — свободные места быстро заканчиваются.