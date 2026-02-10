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Чеканка на фольге

Терминал, Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Будешь экспериментировать с чеканкой по фольге — необычной техникой, с помощью которой плоский лист превращается в объёмную фактурную композицию. Перенесёшь рисунок на фольгу, создавая рельеф, прорабатывая линии и детали, играя с глубиной и формой. Можно выбрать готовый эскиз или придумать что-то своё: узор, символ, необычный сюжет или просто то, что хочется попробовать воплотить. В итоге получится небольшая декоративная работа с эффектом настоящего металлического рельефа. С собой нужно взять фольгу для чеканки и стеки для лепки. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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