«Чё попало шоу» с командой «Им так Проще» — это импров-шоу, где нет сценария и заготовок, а есть только ты и твои идеи, которые на твоих глазах превращаются в историю. В программе вечера — этюды короткой формы и 100% импровизация. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. В день мероприятия билет стоит 550 рублей. Не забудь взять с собой паспорт. Мероприятие строго 18+. Предзаказ блюд и бронь столов — в сообщениях сообщества бара ВКонтакте: vk.com/uzde4ka_nsk