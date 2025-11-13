ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Чё попало шоу

Уzдечка, Крылова, 26, Новосибирск. Цоколь со стороны ул. Крылова, за шлагбаум.

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

«Чё попало шоу» с командой «Им так Проще» — это импров-шоу, где нет сценария и заготовок, а есть только ты и твои идеи, которые на твоих глазах превращаются в историю. В программе вечера — этюды короткой формы и 100% импровизация. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. В день мероприятия билет стоит 550 рублей. Не забудь взять с собой паспорт. Мероприятие строго 18+. Предзаказ блюд и бронь столов — в сообщениях сообщества бара ВКонтакте: vk.com/uzde4ka_nsk

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста