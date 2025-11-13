Чё попало шоу
Уzдечка, Крылова, 26, Новосибирск. Цоколь со стороны ул. Крылова, за шлагбаум.
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
«Чё попало шоу» с командой «Им так Проще» — это импров-шоу, где нет сценария и заготовок, а есть только ты и твои идеи, которые на твоих глазах превращаются в историю. В программе вечера — этюды короткой формы и 100% импровизация. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. В день мероприятия билет стоит 550 рублей. Не забудь взять с собой паспорт. Мероприятие строго 18+. Предзаказ блюд и бронь столов — в сообщениях сообщества бара ВКонтакте: vk.com/uzde4ka_nsk
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