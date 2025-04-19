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Музыкальный продюсер, вокалист и диджей, чьи треки и выступления гармонично сочетают академическое искусство и андеграунд. Его творчество — это синтез опыта, накопленного за годы работы артистом мюзик-холла, оперным солистом и фронтменом рок-групп.
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