ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Burda: модный журнал, покоривший мир

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Лекция, на которой ты узнаешь подробности создания самого известного и популярного журнала о моде и шитье, завоевавшего сердца миллионов женщин. Познакомишься с биографическими подробностями из жизни Энне Бурда, этапами её невероятного становления — от домохозяйки до руководителя крупнейшего в мире модного издательства. А так же попадёшь на виртуальный экскурс в историю моды с 50-х годов прошлого века и до начала XXI века — яркие очерки о каждом модном десятилетии. Рассмотришь 16 культовых моделей, отражающих каждую из модных эпох. Лекцию ведёт Агилова Ксения. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста