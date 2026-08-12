Лекция, на которой ты узнаешь подробности создания самого известного и популярного журнала о моде и шитье, завоевавшего сердца миллионов женщин. Познакомишься с биографическими подробностями из жизни Энне Бурда, этапами её невероятного становления — от домохозяйки до руководителя крупнейшего в мире модного издательства. А так же попадёшь на виртуальный экскурс в историю моды с 50-х годов прошлого века и до начала XXI века — яркие очерки о каждом модном десятилетии. Рассмотришь 16 культовых моделей, отражающих каждую из модных эпох. Лекцию ведёт Агилова Ксения. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.