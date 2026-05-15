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Булгаков. Тайна мастера

Синема, Каинская улица, 4

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фильм — исследование мистической связи, оказавшейся сильнее авторского замысла. Картина показывает, как бессмертный роман перестал быть авторским текстом и начал диктовать свою волю творцу, вмешиваясь в его любовь, отношения с властью и даже приближая роковой финал. Ты увидишь, как вымысел необъяснимо превращался в реальность, а пророчества книги сбывались в судьбе самого Булгакова, заставляя задуматься: кто же на самом деле управлял пером — человек или его бессмертное творение? Даты сеансов: 15 мая 17:00 16 мая 19:30

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