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Буккроссинг. Обмен книгами

ТРЦ Аура, Военная улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В специальной зоне буккроссинга, организованной совместно с официальным партнёром — Модульной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина, можно будет найти новых бумажных друзей. Правило участия в буккроссинг простое — принеси свою книгу (или несколько) в хорошем состоянии и возьми взамен любую понравившуюся. Бонус от Ауры: если ты принесёшь книгу, изданную не ранее 2021 года, покаже её сотруднику Библиотеки — получи бонусные баллы в мобильное приложение Аура бонус. Накопленные баллы можно потратить на любые комплименты от ТРЦ: билеты в театр, мастер-классы и скидки у партнёров. Подробнее: https://aura.planeta-mall.ru/events/110607

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