Будда родился в VI веке до нашей эры в Индии, и его учение уже 2500 лет помогает лучше понимать себя, этот мир и приходить в состояние гармонии. Основатель стоицизма Зенон родился в IV веке до нашей эры на Крите, а философские идеи стоицизма, возможно, сейчас еще более актуальны, чем в то время. Больше всего поражает единодушие Востока и Запада, стоицизма и буддизма в отношении к человеку и миру. На встрече будут говорить о том, какие практические шаги предлагают эти два учения, и пробовать их на практике, чтобы привнести в свою жизнь гармонию. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.