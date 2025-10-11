ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Буддизм и стоики: спокойствие среди хаоса

Ядринцевская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 250₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Будда родился в VI веке до нашей эры в Индии, и его учение уже 2500 лет помогает лучше понимать себя, этот мир и приходить в состояние гармонии. Основатель стоицизма Зенон родился в IV веке до нашей эры на Крите, а философские идеи стоицизма, возможно, сейчас еще более актуальны, чем в то время. Больше всего поражает единодушие Востока и Запада, стоицизма и буддизма в отношении к человеку и миру. На встрече будут говорить о том, какие практические шаги предлагают эти два учения, и пробовать их на практике, чтобы привнести в свою жизнь гармонию. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста