Практическая философия Будды и стоиков уже больше двух тысяч лет помогает людям понимать себя, обретать внутреннюю опору и сохранять спокойствие в мире, который постоянно меняется. На практикуме разберёшь техники для достижения и поддержания внутреннего спокойствия, постараешься понять, в чём заключался их метод, ведущий к осмысленной, наполненной, счастливой жизни. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.