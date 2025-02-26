Босиком
Арт-резиденция «Респект», улица Никитина, 70 (вход в подвал у 3-го подъезда)
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Выставки
Про событие
Главная тема выставки — путешествия по необъятной России. Ведь где ещё, как не здесь, природа раскрывается с разных сторон — высокие скалистые горы и бескрайние цветочные поля, тёмная тайга и белые заснеженные ледники, пустующие тундры… В экспозиции ты увидишь те уголки страны, которые отражают воспоминания художников о поездках, путешествиях или о родном городе. Расписание работы выставки: 26 февраля с 17:30 до 20:00 1 марта с 14:00 до 17:00 2 марта с 14:00 до 17:00 5 марта с 17:30 до 20:00 9 марта с 14:00 до 17:00
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