Главная тема выставки — путешествия по необъятной России. Ведь где ещё, как не здесь, природа раскрывается с разных сторон — высокие скалистые горы и бескрайние цветочные поля, тёмная тайга и белые заснеженные ледники, пустующие тундры… В экспозиции ты увидишь те уголки страны, которые отражают воспоминания художников о поездках, путешествиях или о родном городе. Расписание работы выставки: 26 февраля с 17:30 до 20:00 1 марта с 14:00 до 17:00 2 марта с 14:00 до 17:00 5 марта с 17:30 до 20:00 9 марта с 14:00 до 17:00