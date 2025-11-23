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  1. Новосибирск
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Большой паблик-ток о хорроре в литературе

Читай-город, площадь Карла Маркса, 3

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Если ты когда-нибудь закрывал книгу со словами «Я больше не читаю такое перед сном… Ну ладно, ещё глава», то эта встреча для тебя. Писатель тёмных жанров и главный редактор DARKER Александр Бауман, филолог и составитель антологий Роман Морозов, а также книжный блогер-фантаст Андрей Фролов встретятся, чтобы разобрать хоррор по косточкам. О чём будут говорить: — Правда ли, что хоррор — самый недооценённый жанр? — Лечат ли ужасы или калечат? — Зачем детям страшилки (и стоит ли вообще их допускать к жанру)? — Почему мы тянемся к мрачному даже тогда, когда боимся? — Может ли хоррор быть самым гуманистичным жанром?

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