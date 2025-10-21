Благотворительный мастер-класс «Рисуем портрет питомца»
Депутатская улица, 48
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Вырученные средства будут переведены в фонд помощи бездомным животным «Лапа в ладошке». Художница-анималист Марина Борцова подробно расскажет и покажет, как с помощью карандашей, линеров и акварели создать милый портрет любимого питомца. Рисовальный опыт не нужен! С собой нужно принести только фото модели. Все материалы включены в стоимость. Количество мест ограничено — необходимо заранее зарегистрироваться.
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