Вырученные средства будут переведены в фонд помощи бездомным животным «Лапа в ладошке». Художница-анималист Марина Борцова подробно расскажет и покажет, как с помощью карандашей, линеров и акварели создать милый портрет любимого питомца. Рисовальный опыт не нужен! С собой нужно принести только фото модели. Все материалы включены в стоимость. Количество мест ограничено — необходимо заранее зарегистрироваться.