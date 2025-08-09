Благотворительный мастер-класс по кельтским танцам
Своё место, улица Лермонтова, 43
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты узнаешь о богатой истории кельтских танцев и научишься основным движениям, а все вырученные средства пойдут на нужды подопечных благотворительного фонда «Лапа в ладошке». Необходимо заранее зарегистрироваться. Стоимость участия: 500 рублей
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи