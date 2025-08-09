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Благотворительный мастер-класс по кельтским танцам

Своё место, улица Лермонтова, 43

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь о богатой истории кельтских танцев и научишься основным движениям, а все вырученные средства пойдут на нужды подопечных благотворительного фонда «Лапа в ладошке». Необходимо заранее зарегистрироваться. Стоимость участия: 500 рублей

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