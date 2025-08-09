На мастер-классе ты узнаешь о богатой истории кельтских танцев и научишься основным движениям, а все вырученные средства пойдут на нужды подопечных благотворительного фонда «Лапа в ладошке». Необходимо заранее зарегистрироваться. Стоимость участия: 500 рублей