Благотворительный квартирник
Своё место – творческое пространство, улица Лермонтова, 43
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мероприятие в помощь котикам. Это будет благотворительный квартирник в пользу приюта для кошек «Киттикеа». Всё просто: ты приходишь слушать музыку + помогаешь котикам и кошечкам. Для тебя выступят талантливые музыканты и исполнители Сибири с авторским материалом. А ещё ты можешь увидеть тех, кому ты будешь помогать, на кото-фотовыставке! Все вырученные средства будут непременно направлены в приют — https://vk.com/kittykea_nsk Вход по предварительной записи.
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