Благотворительный кинопоказ «Век Адалин»
Творческое пространство «Своё место», улица Лермонтова, 43
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Фантастическая драма режиссёра Ли Толанда Кригера с Блейк Лайвли в главной роли. Вечно молодая Адалин встречает мужчину, ради которого готова состариться. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.
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