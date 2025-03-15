ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Благотворительный кинопоказ «Век Адалин»

Творческое пространство «Своё место», улица Лермонтова, 43

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Фантастическая драма режиссёра Ли Толанда Кригера с Блейк Лайвли в главной роли. Вечно молодая Адалин встречает мужчину, ради которого готова состариться. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста