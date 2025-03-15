Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Фантастическая драма режиссёра Ли Толанда Кригера с Блейк Лайвли в главной роли. Вечно молодая Адалин встречает мужчину, ради которого готова состариться. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.