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Благотворительный кинопоказ от фонда помощи «Лапа в ладошке»

улица Лермонтова, 43

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фонд помощи «Лапа в ладошке» покажут тебе историю четырёх лап — одного сердца. Сюжет фильма «Хвостатый переполох» наполнен историями, настолько разными и уникальными, но каждая их них тесно связана. Ты увидишь, как четвероногие друзья меняют жизни людей, их ценности, убирают поверхностное и достают то, что спрятано внутри. Посетив кинопоказ, ты внесёшь вклад в улучшение жизни бездомных животных, так как все вырученные средства будут направлены в фонд помощи животным «Лапа в ладошке». Запись через ТГ по кнопке выше.

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