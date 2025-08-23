Фонд помощи «Лапа в ладошке» покажут тебе историю четырёх лап — одного сердца. Сюжет фильма «Хвостатый переполох» наполнен историями, настолько разными и уникальными, но каждая их них тесно связана. Ты увидишь, как четвероногие друзья меняют жизни людей, их ценности, убирают поверхностное и достают то, что спрятано внутри. Посетив кинопоказ, ты внесёшь вклад в улучшение жизни бездомных животных, так как все вырученные средства будут направлены в фонд помощи животным «Лапа в ладошке». Запись через ТГ по кнопке выше.