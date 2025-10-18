[отменено] Благотворительный кинопоказ «Хвостатый переполох»
Творческое пространство «Своё место», улица Лермонтова, 43
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Внимание: организатор отменил мероприятие. Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» вновь организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Истории людей, чью жизнь меняет любовь к собакам: домовладельца, которого раздражает прикармливающая бродячих псов хозяйка ветеринарной клиники; известной архитекторши на пенсии, которая заводит дружбу с доставщиком еды; удочерённой бездетной парой маленькой девочки; музыканта, чья девушка уехала в Африку и оставила ему золотистого ретривера.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи