Внимание: организатор отменил мероприятие. Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» вновь организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Истории людей, чью жизнь меняет любовь к собакам: домовладельца, которого раздражает прикармливающая бродячих псов хозяйка ветеринарной клиники; известной архитекторши на пенсии, которая заводит дружбу с доставщиком еды; удочерённой бездетной парой маленькой девочки; музыканта, чья девушка уехала в Африку и оставила ему золотистого ретривера.