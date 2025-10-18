ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

[отменено] Благотворительный кинопоказ «Хвостатый переполох»

Творческое пространство «Своё место», улица Лермонтова, 43

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Внимание: организатор отменил мероприятие. Фонд помощи животным «Лапа в ладошке» вновь организует просмотр фильма. Все вырученные средства будут направлены на помощь животным. О фильме: Истории людей, чью жизнь меняет любовь к собакам: домовладельца, которого раздражает прикармливающая бродячих псов хозяйка ветеринарной клиники; известной архитекторши на пенсии, которая заводит дружбу с доставщиком еды; удочерённой бездетной парой маленькой девочки; музыканта, чья девушка уехала в Африку и оставила ему золотистого ретривера.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста