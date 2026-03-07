Книги, мерч и добро: благотворительная распродажа в помощь животным фонда «Лапа в ладошке». Тебя ждёт: — Интересные книги — Фирменная продукция — Приятное общение Все вырученные средства будут направлены на погашение долгов за лечение в ветклиниках и покупку всего необходимого для бездомных животных. Вход свободный.