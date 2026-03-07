Благотворительная книжная распродажа
Своё место, улица Лермонтова, 43
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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Книги, мерч и добро: благотворительная распродажа в помощь животным фонда «Лапа в ладошке». Тебя ждёт: — Интересные книги — Фирменная продукция — Приятное общение Все вырученные средства будут направлены на погашение долгов за лечение в ветклиниках и покупку всего необходимого для бездомных животных. Вход свободный.
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