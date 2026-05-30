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Битва Грилей

Парк Отдыха «Звезда», Советский район

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль шашлыка. Тебя ждёт кулинарное состязание команд на лучший шашлык, в котором может принять участие любой желающий. В программе: – Кулинарный батл на лучший шашлык – Мастер-класс от членов жюри – Конкурсы от ведущего – Дегустация конкурсных изделий – Фотосессия – Лотерея для гостей – Розыгрыш подарков от партнеров Место встречи: правая сторона парка, клуб «Феникс» Вход свободный.

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