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Без проклятий нет чудес

Советская улица, 52

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт-презентация нового альбома группы «Шапито». «Шапито» – это трогательный и мелодичный ромрок (романтический рок), или, если хочешь поп-рок. Тексты об искренней любви и музыка, в которой гармонично сочетаются мягкая акустическая гитара и драйв электрогитар. Тембр голоса Юры Тренькина приятно успокаивает и настраивает на романтический вайб, в него как будто вшиты тёплые интонации и нотки светлой грусти, вселяющие надежду и веру в любовь. Под музыку «Шапито» можно грустить и радоваться, слушать в одиночестве наушников или громко подпевать вместе со всем залом на концерте группы.

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