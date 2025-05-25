Концерт-презентация нового альбома группы «Шапито». «Шапито» – это трогательный и мелодичный ромрок (романтический рок), или, если хочешь поп-рок. Тексты об искренней любви и музыка, в которой гармонично сочетаются мягкая акустическая гитара и драйв электрогитар. Тембр голоса Юры Тренькина приятно успокаивает и настраивает на романтический вайб, в него как будто вшиты тёплые интонации и нотки светлой грусти, вселяющие надежду и веру в любовь. Под музыку «Шапито» можно грустить и радоваться, слушать в одиночестве наушников или громко подпевать вместе со всем залом на концерте группы.