Бескультурное наследие
Терминал, Ереванская улица, 10
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Фотовыставка Даниила Ошейко посвящена хрупкости архитектурного облика города и его исторического наследия. Все фотографии сделаны на пленку, что придает им особую атмосферу и связь между прошлым и настоящим. Большинство зданий, изображённых на снимках, уже получили статус памятника культурного наследия, но ещё далеко не все дома получили должное внимание. Посетить выставку можно во время работы пространства: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи