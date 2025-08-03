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Бескультурное наследие

Терминал, Ереванская улица, 10

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Выставки

Про событие

Фотовыставка Даниила Ошейко посвящена хрупкости архитектурного облика города и его исторического наследия. Все фотографии сделаны на пленку, что придает им особую атмосферу и связь между прошлым и настоящим. Большинство зданий, изображённых на снимках, уже получили статус памятника культурного наследия, но ещё далеко не все дома получили должное внимание. Посетить выставку можно во время работы пространства: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.

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