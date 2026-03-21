Беговая тренировка
ЛДС Сибирь, улица Богдана Хмельницкого, 23
Начало:
Завершение:
210₽
Возраст 18+
Про событие
Спортивный магазин «Кант» проводит беговые тренировки с профессиональным тренером Натальей Чепик. Тренировка пройдет в манеже, поэтому подбирай экипировку и кроссовки в соответствии с условиями. Сбор в 11:30, начало тренировки в 12:00. Количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна.
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