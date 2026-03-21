Спортивный магазин «Кант» проводит беговые тренировки с профессиональным тренером Натальей Чепик. Тренировка пройдет в манеже, поэтому подбирай экипировку и кроссовки в соответствии с условиями. Сбор в 11:30, начало тренировки в 12:00. Количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна.