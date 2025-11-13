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Самый большой международный фестиваль документального кино о новой культуре в России. В программе — громкие фильмы из программ международных кинофестивалей и работы молодых российских авторов, среди которых ленты о Смешариках, режиссёре Дэвиде Линче, архитекторе Элиоте Нойесе и фотографе Мартине Парре и многое другое. В Новосибирске фестиваль пройдёт на двух площадках — в кинотеатре «Победа» и в «Синема Парк» (в Сан Сити). Расписание можно посмотреть на сайте.
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