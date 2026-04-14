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Балкфолк

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Танцевальная балкфолк-вечеринка. Никакого опыта не нужно, только желание активно провести вечер. Балфолк — групповые или парные европейские народные танцы, но под современную музыку. На мастер-классе разберёшь простые коллективные танцы. Что надеть? Так как танцы предполагают физическую нагрузку, оденься так, чтобы тебе было не жарко. Желательно взять с собой сменную одежду и, обязательно, сменную обувь. Приходи пообщаться, расслабиться, укрепить свое здоровье и улучшить физическую форму.

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