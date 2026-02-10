Bad Balance
Каменская улица, 32
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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
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Вечеринки
Про событие
Группа отпразднует 37-й день рождения большим сольным концертом и представит новый альбом «Навсегда». Конечно, прозвучат и старые хиты! Ко дню рождения музыканты подготовили несколько сюрпризов: виниловые пластинки, CD, оригинальный мерч Bad B. Wear, возможность сфотографироваться с артистами после шоу и эксклюзивный аукцион.
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