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Bad Balance

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Группа отпразднует 37-й день рождения большим сольным концертом и представит новый альбом «Навсегда». Конечно, прозвучат и старые хиты! Ко дню рождения музыканты подготовили несколько сюрпризов: виниловые пластинки, CD, оригинальный мерч Bad B. Wear, возможность сфотографироваться с артистами после шоу и эксклюзивный аукцион.

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