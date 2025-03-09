Юрий Васильевич Кондратюк — учёный, один из основоположников космонавтики, несколько лет живший в Новосибирске. Вместе с Лидией Королёвой ты поговоришь о жизни, работе и наследии Кондратюка — советского инженера-строителя, человека-авангарда и свидетеля эпохи конструктивизма. Прогулка начнётся около Музея космонавтики (улица Советская, 24) и пока не предполагает изучения экспозиции музея. Продолжительность прогулки: примерно 2 часа.