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Авторская прогулка «Юрий Кондратюк — герой эпохи авангарда»

Советская улица, 24

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Юрий Васильевич Кондратюк — учёный, один из основоположников космонавтики, несколько лет живший в Новосибирске. Вместе с Лидией Королёвой ты поговоришь о жизни, работе и наследии Кондратюка — советского инженера-строителя, человека-авангарда и свидетеля эпохи конструктивизма. Прогулка начнётся около Музея космонавтики (улица Советская, 24) и пока не предполагает изучения экспозиции музея. Продолжительность прогулки: примерно 2 часа.

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