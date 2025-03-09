Авторская прогулка «Юрий Кондратюк — герой эпохи авангарда»
Советская улица, 24
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Про событие
Юрий Васильевич Кондратюк — учёный, один из основоположников космонавтики, несколько лет живший в Новосибирске. Вместе с Лидией Королёвой ты поговоришь о жизни, работе и наследии Кондратюка — советского инженера-строителя, человека-авангарда и свидетеля эпохи конструктивизма. Прогулка начнётся около Музея космонавтики (улица Советская, 24) и пока не предполагает изучения экспозиции музея. Продолжительность прогулки: примерно 2 часа.
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