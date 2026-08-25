Литературный спектакль по рассказам Наринэ Абгарян в исполнении актрис театра «Красный Факел» Дарьи Емельяновой и Екатерины Жировой. «Я умею отличать воздух на запах и на вкус... Весной он пахнет холодным родником, проснувшимся лесом, цветущей яблоней, а ещё — молодой крапивой. Летом воздух пахнет нагретыми на солнце помидорами, пчелиным жужжанием, раскалённой чердачной крышей и зацветшими кустиками просвирняка. Осенью — шершавым персиковым соком, свежевыпеченным домашним хлебом и сладковатым духом печёных каштанов. И ещё — пряным и солёным. А зимой воздух пахнет так, что не хочется взрослеть». — Наринэ Абгарян Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.