Новый сольный концерт Артура Шамгунова под названием «Больно смешно» — ещё больше раскрывает людей перед самими собой. Эмоционально, терапевтично, смешно. Участник проектов Outside Stand Up, «Stand Up» на ТНТ и кучи всяких других, которые не так важны, потому что этот концерт даст тебе гораздо больше. Автор подкаста о психологии на YouTube «Больно смешно». Артур тебя точно заставит смеяться, но и подумать тоже.