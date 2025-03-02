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Арт-завтрак «Фрида Кало»

Koko breakfast point, Красный проспект, 167/3

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Тебя ждёт лекция о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало. Её судьба трагична, а её творчество глубоко связано с личными переживаниями и культурой Мексики. Несмотря на многочисленные физические и эмоциональные страдания, Фрида сумела превратить свою боль в искусство, которое продолжает вдохновлять людей по всему миру. Продолжительность: 1 час.

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