Тебя ждёт лекция о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало. Её судьба трагична, а её творчество глубоко связано с личными переживаниями и культурой Мексики. Несмотря на многочисленные физические и эмоциональные страдания, Фрида сумела превратить свою боль в искусство, которое продолжает вдохновлять людей по всему миру. Продолжительность: 1 час.