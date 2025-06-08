Фестиваль современного городского искусства. Тебя будут ждать: – интерактивные выставки и арт-объекты; – перформансы с полным погружением; – эффект-квесты и аллеи впечатлений; – фотозоны, встроенные в городскую реальность; – мастер-классы; – шоу-площадки с живыми выступлениями; – театральные экскурсии; – игры, сюрпризы, подарки; – маркет локальных брендов. Бери с собой чемодан, если планируешь принять участие во всех мастер-классах. Домой придётся унести множество собственноручно созданных шедевров.