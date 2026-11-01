Событие состоится в пространстве выставки Аделаиды Рош «Транзиториум». Тебя ждёт особенный опыт, где соединяются визуальное искусство, живая музыка и эстетика вина. В окружении мозаичных полотен каждый сможет открыть для себя новые грани восприятия. Атмосферу старинной Италии и ощущение вневременности поддержит звучание клавесина. В программе: — авторская экскурсия по экспозиции с участием Аделаиды Рош; — камерный концерт — изысканные произведения в исполнении приглашённых музыкантов; — дегустация линейки итальянских вин от Дениса Кононова — члена Российской ассоциации сомелье и выпускника московской школы Wine State. Начало в 17:00, продолжительность — 2 часа.