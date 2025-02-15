Тебя ждёт лекция о самых необычных парочках в искусстве (Сальвадор и Гала Дали, Дора Маар и Пабло Пикассо и другие), создание арт-валентинок, вдохновленных искусством и любовью и, конечно, дегустация сидра. Количество мест ограничено. Необходимо заранее зарегистрироваться через личные сообщения группы Вконтакте.