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Арт-бранч «Уникальные парочки: в искусстве и любви»

Сидрерия-бар InСider, улица Ленина, 12

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт лекция о самых необычных парочках в искусстве (Сальвадор и Гала Дали, Дора Маар и Пабло Пикассо и другие), создание арт-валентинок, вдохновленных искусством и любовью и, конечно, дегустация сидра. Количество мест ограничено. Необходимо заранее зарегистрироваться через личные сообщения группы Вконтакте.

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