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Ароматическая свеча в янтарной баночке или гипсовом подсвечнике

Творческая студия «Fluffy Space», улица Крылова, 36

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь сварить ароматическую свечу в янтарной баночке или в гипсовом подсвечнике. Тебя ждёт: — знакомство с соевым воском: узнаешь все тонкости работы с этим материалом; — выбор того самого аромата для своей свечи; — возможность залить восковую фигурку — мелтс. Продолжительность 2 часа.

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