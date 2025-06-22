На мастер-классе ты сможешь сварить ароматическую свечу в янтарной баночке или в гипсовом подсвечнике. Тебя ждёт: — знакомство с соевым воском: узнаешь все тонкости работы с этим материалом; — выбор того самого аромата для своей свечи; — возможность залить восковую фигурку — мелтс. Продолжительность 2 часа.