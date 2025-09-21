В жизни любого человека бывают моменты, когда мы теряемся и задаёмся вопросами о смысле происходящего. Эти моменты можно назвать «временем мифа», когда мы ищем ответы и поддержку в древних историях. Карл Густав Юнг говорил о том, что существуют архетипы — универсальные образы и идеи, которые помогают понять мир. Эти архетипы проявляются в мифах и сказках, которые учат важным жизненным урокам. На лекции будут обсуждать, как архетипы влияют на жизнь и как можно увидеть их в собственном опыте. Рассмотрят идеи Платона и теорию Юнга об индивидуации, чтобы научиться распознавать важные архетипы и следовать их урокам. По кнопке «купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте, в день мероприятия.