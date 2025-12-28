Последнее воскресенье года ждёт тебя в компании крутых ребят! Altay'd'stroy — музыкальный коллектив, который собрал в себе сибирские морозы, гололёд и трехметровые сосульки. Но не переживай — жару в этот вечер они точно обеспечат. «Долина Ветров» — это локация, где происходит музыка. Вокалисты, как ветер, имеют свой характер, интонации и настроение. С какой стороны дует ветер, такая и музыка. В этот вечер группа представит программу «Север». Вход свободный. Забронировать столик можно по телефону.