Altay'd'stroy и Долина Ветров
Каменская улица, 55
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Последнее воскресенье года ждёт тебя в компании крутых ребят! Altay'd'stroy — музыкальный коллектив, который собрал в себе сибирские морозы, гололёд и трехметровые сосульки. Но не переживай — жару в этот вечер они точно обеспечат. «Долина Ветров» — это локация, где происходит музыка. Вокалисты, как ветер, имеют свой характер, интонации и настроение. С какой стороны дует ветер, такая и музыка. В этот вечер группа представит программу «Север». Вход свободный. Забронировать столик можно по телефону.
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