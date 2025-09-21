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Гастрольный спектакль Театра имени Которого Нельзя Называть! Тему спектакля авторы обозначили словами песни Сергея Васильева: «Художник может быть один, а человек — никак». Героиня, которая явно страдает творческими наклонностями, как принцесса в башне, ждёт от него звонка, сообщения, спасения... Так кажется на первый взгляд. Есть ли кто-то на другом конце телефона, и так ли уж этот звонок или сообщение нужны ей? Может, кому-то другому?
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