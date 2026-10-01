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Алексей Шамутило

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт комика, который соединяет абсурд и честность. Его шутки — это и бытовой трэш, и внутренний монолог взрослого человека, который ест картошку фри с мороженым и рассуждает о смысле жизни. Зрители знают Алексея по победе в третьем сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, а также по участию в таких популярных проектах, как Stand Up на ТНТ, «Офис», «Книжный клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик».

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