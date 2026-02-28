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Алексей Квашонкин

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Алексей Квашонкин — романтик, примерный семьянин и свой парень. Со сцены рассказывает о грубых таксистах, некомпетентных полицейских, знаке зодиака Иисуса и о том, почему Земля вертится. Вася Шакулин — психолог по образованию и многогранный артист, известный проектами «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости мерзости выдумки».

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