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Александр Файб. Искусство пропаганды

ДК им. Октябрьской революции, улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2700₽
Возраст 12+

Про событие

Александра Файб — преподаватель Высшей школы экономики, ведущий YouTube-канала «Файб». Творчество писателей, художников и мастеров кино, было не только искусством, но и инструментом влияния. ХХ же век — веком скрытой пропаганды. На лекции ты узнаешь: — Какие скрытые техники использовали гении, чтобы манипулировать нашим восприятием — Чем пропаганда похожа на рекламу, которая зарабатывает миллиарды — Как применить эти знания в бизнесе, карьере и личной жизни Ты погрузишься в расследование, которое изменит твоё восприятие культуры и медиа.

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