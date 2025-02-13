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Про событие
Под руководством талантливого художника и арт-терапевта Марины Борцовой ты погрузишься в мир красок, вдохновения и творчества. И всего за 1,5 часа создашь очаровательную открытку, которая станет идеальным подарком для близких или украшением твоего дома. Записаться можно в личных сообщениях группы Вконтакте, количество мест ограничено. Материалы включены в стоимость.
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