Мистический проект Aiwaska — это мелодиктехно звук, переплетённый с органическими элементами, который отправит тебя в незабываемое путешествие. В центре образа артиста находится маска, играющая ключевую роль в его легенде. Эта магическая маска необходима для путешествий в параллельные миры, скрывая истинное лицо героя и выдавая его за духа. Духи-проводники принимают его в маске за одного из них и открывают путь в другой мир. В качестве платы за эту услугу герой оставляет монеты на шляпе в мире духов. Проект также включает благотворительную деятельность: часть средств от каждого выступления направляется на поддержку фондов, занимающихся защитой природы и окружающей среды.