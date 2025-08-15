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Aiwaska

Бумеранг, Софийская улица, 15к4

Начало:

Завершение:

1060₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мистический проект Aiwaska — это мелодиктехно звук, переплетённый с органическими элементами, который отправит тебя в незабываемое путешествие. В центре образа артиста находится маска, играющая ключевую роль в его легенде. Эта магическая маска необходима для путешествий в параллельные миры, скрывая истинное лицо героя и выдавая его за духа. Духи-проводники принимают его в маске за одного из них и открывают путь в другой мир. В качестве платы за эту услугу герой оставляет монеты на шляпе в мире духов. Проект также включает благотворительную деятельность: часть средств от каждого выступления направляется на поддержку фондов, занимающихся защитой природы и окружающей среды.

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