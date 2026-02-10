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11 лет со Скоростью снега

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День рождения группы. Метал-группа «Скорость снега» шумно празднует 11-летие в компании друзей и приглашает всех отметить это событие вместе! Для тебя — всё лучшее: полновесный сет — от проверенных временем и хорошо знакомых песен до новых, ещё не вышедших в релиз. И это ещё не всё! Тебя ждут выступления невероятно харизматичных и брутальных групп. D.V.R. (хард-рок) — синоним огненного настроения. В их музыке сочетаются баллады и метал-композиции с историями, в которых найдёт себя каждый слушатель. «СамоварЪ» — богатырский металл из самого сердца Сибири. Миссия группы — оживлять былины и сказания, перенося их в свой мир на языке, понятном каждому металлисту. Группа создаёт собственную вселенную, где сила музыки переплетается с мудростью предков и силой воинов. В честь дня рождения вход на мероприятие бесплатный. Но подарки в виде донатов на струны, барабанные палочки и прочее оборудование для группы очень приветствуются. Забронировать столик можно по телефону.

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