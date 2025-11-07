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Золотые Зубы
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома группы. Ребята ставят во главу угла любительский подход в сочинении поп-песен, интонации в стиле «сиротский шансон» и разнообразие стилей, напоминающее меню в ресторане средней руки. После выпуска альбома Post-hardcore и ряда синглов «Золотые Зубы» собрали ворох восторженных рецензий и битком забитые клубы. Впереди у группы запись нового материала. Какие именно новинки стоит ожидать от тольяттинской формации — пока секрет. Будут флекс и грусть, абстрактный хип-хоп и гитарный драйв, а также старые, относительно новые и совсем новые песни. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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