Затворница, Язва, Сглаз
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Слёт городских тревожников - на сцене три совершенно разных группы, прекрасно друг друга дополняющие. Дорогие гости из столицы, с говорящим названием Затворница - олицетворяют хрупкое и тонкое в шумном, мрачный рок с шугейзовыми нотками - впервые в Нижнем Новгороде. Язва - нойз-рок/пост-хардкор с душераздирающими криками сирены, настоящий russian rock revival. Сглаз - в этот раз почти без индастриала и не-почти-без хип-хапа, но все еще достаточно загадочно для середины весны. Двери в 19:00 Вход: 400 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4046), 600 без Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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